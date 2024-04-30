Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın, uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezalandırılması istendi.

30.04.2024 11:53
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Pınar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 20 Eylül 2023'te tutuklanan Ş.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın Pınar Mahallesi'nde boş bir arazide toprağa gömdüğü sentetik uyuşturucuyu gece vakti poşete gizleyip otomobille yanına gelen A.İ'ye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ve evinde yapılan aramada hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, Ş.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
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