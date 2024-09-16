Adana'da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Ova Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 138,74 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bunun üzerine ikametteki Mahsun B, ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?