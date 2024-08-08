Adana\'da Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Dev Ekrandan İzledi

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Adana'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Adana'da vatandaşlar, Türkiye-İtalya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Milli takımın maçta 3-0 yenilerek finalde oynama şansını yitirmesi sporseverleri üzdü.