Adana'da Yağmur Çukuru Araç Hasarına Neden Oldu

Adana'da yağmur nedeniyle oluşan çukura düşen hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEM 260 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan çukura düştü.
Çekici ile kurtarılan araçta hasar oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aracın kaldırılmasının ardından çukuru kum ile kapattı.
