Adana'da yakalanan 8 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-6 Nisan'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Karataş, Kozan, Seyhan, Pozantı, Ceyhan ve Karaisalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 8 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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