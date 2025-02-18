Adana'da Yakıt Yüklü Tanker Devrildi - Son Dakika
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Adana'da Yakıt Yüklü Tanker Devrildi

Adana\'da Yakıt Yüklü Tanker Devrildi

Adana'da devrilen akaryakıt tankeri yangın çıkardı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

18.02.2025 13:20
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Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi mevkisinde Hasan Taşdemir yönetimindeki 27 BAK 811 plakalı akaryakıt yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Tanker, yolda sürüklendikten sonra yanmaya başladı.

Yanan tankerin sürücüsü, bu sırada olay yerinden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Kolundan hafif yaralandığı öğrenilen sürücü Taşdemir, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri, 10 tanker ve 8 arazözle yanan araca müdahalede bulundu.

Tankerdeki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Araçtan yola yayılan yakıtın kazaya sebebiyet vermemesi için kara yolları ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

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