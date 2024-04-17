Adana\'da Yamaç Paraşütçüleri Gökyüzünde Tavla Oynadı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde tavla oynadı.
Menekşe Mahallesi'ndeki kalkış alanına giden Mehmet Ağırman ile Furkan Nizamsever, yamaçtan havalanarak paraşütle tandem uçuşu gerçekleştirdi.
Yanlarında tavla götüren iki pilot, havalandıktan bir süre sonra gökyüzünde tavla oynadı.
Bir süre havada kalan iki pilot, oyunlarının bitmesinin ardından alana iniş yaptı.
Mehmet Ağırman ile Furkan Nizamsever, Adana semalarında tavla oynadıkları anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.
"Uçuş deneyiminin içinde ayrı bir eğlence oldu"
Mehmet Ağırman, AA muhabirine, 12 yıldır yamaç paraşütü yaptığını söyledi.
Yamaç paraşütüne hobi olarak başladığını belirten Ağırman, "Hobimi sonrasında mesleğe çevirdim. Daha sonra farklı şehirlerde çok güzel insanlar ve manzaralarla karşılaştım." dedi.
Farklı bir uçuş tecrübesi yaşamak adına neler yapabilecekleri konusunda fikir ürettiklerini dile getiren Ağırman, şöyle konuştu:
"Sürekli bu manzaraya karşı uçuş bittikten sonra tavla oynuyorduk. Biz de tavlayı 'Neden gökyüzüne taşımayalım?' dedik. Bu muhteşem bir deneyim oldu. Uçuş deneyiminin içinde ayrı bir eğlence oldu. Bunun gibi farklı şeyleri de yapmayı düşünüyoruz."
Furkan Nizamsever de yamaç paraşütünün güzel bir hobi olduğunu ve hayatına çok şey kattığını dile getirdi.
Tavlayı farklı şekilde oynamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Nizamsever, "Bunu yaparken pilotla karşılıklı uçmak zorundasınız. İlk defa tersten uçtum. Bu deneyim zaten bambaşka. Kanat giderken tersten görmek çok farklı bir duygu, benim için güzel bir deneyimdi. Tavla oynarken normalde de keyif alıyoruz. Havada oynarken bu keyfi ikiye katladık." ifadelerini kullandı.
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