Adana\'da yangında hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün yangın çıkan evde yaşamını yitiren anne, baba ve ikiz bebeklerinin cenazeleri toprağa verildi.

Köklüce Mahallesi'nde müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaşamını yitiren anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'nın cenazeleri otopsinin ardından yakınlarınca alındı.

Cenazeler, helallik alınması sonrasında törenin yapılacağı Köklüce Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından ikiz bebeklerin cenazelerinin her biri anne ve babası ile toprağa verildi.

Adana'da dün bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkarmış, sağlık ekipleri anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Adana, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir Lamba da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Lamba çiftinin kızı Irmak (7) ve diğer oğlu Bulut (9) ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirmişlerdi.