Adana'da Yankesici Tutuklandı

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Adana'da iki kadının çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine 27 Ekim'de giden kadın müşteriler H.S. ve B.G. çantalarındaki cep telefonlarının çalındığını fark etti.

Kadınların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayları Umut T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli Umut T, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, ifadesinde, çaldığı telefonları tanımadığı bir kişiye sattığını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, bir giyim mağazasında alışveriş yapan H.S. ile yürüyen merdiveni kullanarak aşağı kata inen B.G'nin çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.