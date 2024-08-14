Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos'ta bazı ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da yapılan operasyonda 19 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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