Adana\'da yapılan operasyonda 19 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos'ta bazı ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.