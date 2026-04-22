Adana'da Yarış Atı Derneği Kuruldu

Adana'da kurulan Anadolu Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (AYAYSD) tanıtıldı.

AYAYSD Başkanı Özcan Yılmaz, Sarıçam ilçesindeki çiftlikte düzenlediği basın toplantısında, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yarış atı sahipliğine ve yetiştiriciliğine emek verenlerin ihtiyaçlarına dikkati çekmek için dernek kurduklarını söyledi.

Sektörün gelişmesini amaçladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üyelerimizin yaşadığı sorunları görünür kılmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, ilgili kurumlarla yapıcı iletişim kurarak sürece katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bilgiye erişimin artırılması, deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve daha bilinçli yetiştiricilik anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz."

Yılmaz, paydaşlar arasında güvene dayalı iletişim ortamı oluşturup dayanışmayı artırmayı istediklerini anlattı.

Toplantıya, AYAYSD Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Topçu, Hakan Çulha, Salih Erten ve Fırat Tekinalp de katıldı.