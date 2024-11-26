Adana'da Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: 6 Yaşındaki Emirhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: 6 Yaşındaki Emirhan Hayatını Kaybetti

Adana\'da Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: 6 Yaşındaki Emirhan Hayatını Kaybetti

Adana'da yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Emirhan Hammud, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda annesi Rovva Hammud'un da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İki sürücü tutuklandı.

26.11.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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ADANA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı, başka bir aracın da üzerinden geçtiği Emirhan Hammud (6), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan annesi Rovva Hammud'un (44) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 2 sürücü ise tutuklandı.

Kaza, 14 Kasım saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Rovva Hammud ile oğlu Emirhan Hammud'a çarptı. Aynı yöne giden Resul K. yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil de yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden geçti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Rovva Hammud, Çukurova Devlet Hastanesi'ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık durumu ağır olan Emirhan Hammud, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Emirhan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Anne Rovva Hammud'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin de devam ettiği bildirildi.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler Ali K. ile Resul K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Anıl ATAR - Kamera ADANA,

Kaynak: DHA

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