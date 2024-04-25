Adana'da Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi ile 159 Mahallenin İçme Suyu Sorunu Son Bulacak

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından sürdürülen "Yedigöze Barajı İçme Suyu" projesi ile 4 ilçede bulunan toplam 159 mahallenin içme suyu sorunu son bulacak.

ASKİ, Kozan ve İmamoğlu başta olmak üzere 4 ilçenin içme suyu sorununa son vermek ve vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak için başlattığı kapsamlı projeyi sürdürüyor. Yedigöze Barajı İçme Suyu projesi kapsamında Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde toplam 159 mahallenin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Projenin ilk aşamasında İmamoğlu – Kozan arasında 37 kilometrelik içme suyu isale hattının yapımına başlanarak, 5 kilometrelik kısmı tamamlandı. İkinci aşamada ise 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımına başlandı.

Tamamlandığında günde 116 bin metreküp su arıtma kapasiteyle hizmet verecek tesisin inşaat çalışmaları titizlikle sürdürülüyor ve plan dahilinde 2026 yılı içerisinde bitirilerek faaliyete başlaması hedefleniyor. Üçüncü ve son aşamada ise Kozan ilçesine toplam 50 kilometre içme suyu hattı ve 8 adet yeni su deposu inşa edilecek. Bu çalışmalar sırasında merkez mahallelerde bulunan asbest borular sağlık standartlarına uygun yeni nesil kaliteli ve dayanıklı içme suyu borularıyla değiştirilecek. Bu şekilde Kozan, yeni bir içme suyu şebekesine kavuşmuş olacak.

Bölgenin kalkınması için önemli bir fırsat sunan Yedigöze İçme Suyu Projesi'nin hayata geçirilmesiyle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinin gelecekteki su ihtiyaçlarına güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm sunulmuş olacak. Aynı zamanda ASKİ, modernize edilen altyapı sayesinde gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmayı hedefliyor.