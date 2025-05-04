Adana'da Yeni Nesil Kütüphane ve Kafe Açıldı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Ada Kafe' ile şehrin ilk yeni nesil kütüphanesi 'Bilgisaray'ın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağını bütün ülkeye gösterdiklerini belirterek, "Çok büyük borçlarla devraldığımız belediyelerin nasıl yönetileceğini, yüksek borçlar ödenirken devasa hizmetlerin nasıl yapılacağını, belediye bütçesinin nasıl düzenleneceğini gösterdik. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Adana'nın ilk yeni nesil kütüphanesi "Bilgisaray" ile 'Ada Kafe'nin açılışı, Sarıçam İlçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda yapıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, siyasiler, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"2 biyolojik park daha yapacağız"

Yeni nesil kütüphane Bilgisaray ile Ada Kafe'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Karalar, büyük parklarda gençlerin, öğrencilerin rahat ders çalışabileceği mekanlar inşa ettiklerini ve bunların sayısını artırdıklarını belirtti. Karalar, "Sarıçam Atatürk Parkı, 42 bin 500 metrekare alanda kurulu, Adana'da son yıllarda yapılan en güzel park. Biri 100. Yıl Mahallesi'nde, biri Belediye Evleri'nde olmak üzere 2 biyolojik park daha yapacağız" dedi.

"Her koşulda bir yolunu bulup, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz"

Sarıçam'a ve Adana'ya yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Karalar, Osmangazi Mahallesi'nde 45 bin metrekareye yapılacak özel bir park için hazırlıklara başlandığını, bir kreş ve iki büyük köprü için de harekete geçeceklerini duyurdu. Seyhan Belediyesi'nden başlayarak, kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağını bütün ülkeye gösterdiklerini ifade eden Karalar, "Çok büyük borçlarla devraldığımız belediyelerin nasıl yönetileceğini, yüksek borçlar ödenirken devasa hizmetlerin nasıl yapılacağını, belediye bütçesinin nasıl düzenleneceğini gösterdik. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Her koşulda bir yolunu bulup, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizi halkımızla buluşturmayı kesintisiz sürdüreceğiz" diye konuştu.

Çarkıpare Mahallesi Muhtarı Yalçın Uzun, Başkan Karalar'a, mahallelerine ve Sarıçam'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ada Kafe ile Bilgisaray'ın açılışı gerçekleştirildi.