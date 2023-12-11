Adana\'da Yerel Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Adana'da bu gece saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Adana çevrelerinde bu gece saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.