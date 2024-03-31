ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 21.16 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 43,53'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 51'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34'ünü aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38,58'inin açıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde YRP Adayı Mehmet Kasım Gülpınar önde gidiyor. Şanlıurfa'da saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38.58'i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Şanlıurfa'da YRP yüzde 39.25, AK Parti yüzde 35.53 oy aldı.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aktaş, sürpriz sonuçların nedenlerini açıklarken, emeklilerin seçimdeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşın genel seçimde vermek istediği mesajı yerel seçimde verdiğini belirtti. Aktaş, AK Parti'nin adaylarını revize edebileceğini ve erken seçim olmayacağını söyledi.
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