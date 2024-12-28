Adana\'da yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 7 yaralı

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ADANA'da yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıçam ilçesindeki Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali D. yönetimindeki 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerin de aralarında bulunduğu 1' ağır 7 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.