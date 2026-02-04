Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Yüreğir'e Modern Evlendirme Dairesi

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir'e evlendirme dairesi yapmak için çalışmalara başladı. Yüreğir Evlendirme Dairesi, yaklaşık bin 500 metrekare alan üzerinde hizmet verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir Evlendirme Dairesi'nin yapımına başlandı. Seyhan Nehri kenarında 8 ay sonra hizmete girmesi hedeflenen Yüreğir Evlendirme Dairesi, zemin ve birinci kat olarak planlandı ve yaklaşık bin 500 metrekare alan üzerinde hizmet verecek.

Zemin katta giriş holü, fuaye, nikah salonu, gelin-damat odası, bekleme alanı, pano odası ve içecek servis olanı bulunacak. 1. katta ise yönetim ve personel odaları ile alanları yer alacak.