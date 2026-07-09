Adana'da Yüzük Krizi

Adana'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekibinin çabasına rağmen yüzük çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.
Hastaneye giden itfaiye ekibi, parmak ile yüzük arasına koruyucu aparat yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.
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