Adana'da Zeydan Karalar İçin Tutukluluğunun 200'üncü Gününde Miting Düzenlenecek

20.01.2026 09:57  Güncelleme: 10:50
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200. gününde, 24 Ocak 2026'da büyük bir miting düzenlenecek. Adanalılar, Karalar'a destek için Taş Bina önünde bir araya gelecek.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200'üncü gününde, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde miting düzenlenecek.

Adanalılar, Karalar'ın tutuklanmasının 200'üncü gününde, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde bir araya gelecek. Karalar'a destek amacıyla 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek mitingin, önceki buluşmalara kıyasla daha geniş katılıma sahne olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

