Adana'da Zeydan Karalar İçin Tutukluluğunun 200'üncü Gününde Miting Düzenlenecek

Adanalılar, Karalar'ın tutuklanmasının 200'üncü gününde, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde bir araya gelecek. Karalar'a destek amacıyla 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek mitingin, önceki buluşmalara kıyasla daha geniş katılıma sahne olması bekleniyor.