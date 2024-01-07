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Adana'daki depremde yıkılan apartmanda yaşamını yitirenler anıldı - Son Dakika
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Adana'daki depremde yıkılan apartmanda yaşamını yitirenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Adana'daki Alpargün Apartmanı'nda anma töreni düzenledi. Yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün tutuklu yargılandığı belirtildi.

Adana\'daki depremde yıkılan apartmanda yaşamını yitirenler anıldı
07.01.2024 - 12:04,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yıkılan Adana'daki Alpargün Apartmanı'nda yaşamını yitirenler yakınları tarafından anıldı.

Depremde 96 kişinin öldüğü binanın bulunduğu alanda toplanan aile yakınları, "Acımız çok büyük ve adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, gözyaşı döktü.

Depremde babası ve erkek kardeşini kaybeden Gizem Çetin, grup adına yaptığı konuşmada, apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün tutuklu yargılandığını söyledi.

Çetin, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse her ay buraya geleceğiz. Başka insanların da başına bunların gelmemesi için herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Apartmanın karşısındaki 13 katlı binanın müteahhidinin de Alpargün olduğunu iddia eden Çetin, hasarlı yapıyla ilgili yıkım kararı alındığını dile getirdi.

Binada oturan kızı, damadı ve ikiz torunlarını kaybeden Selver Küçükcan da acılarının hala taze olduğunu anlattı.

Adana'da Alpargün Apartmanı'nın depremde yıkılması ve 96 kişinin ölmesiyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün KKTC'ye gittiği belirlenmiş, çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, getirildiği Adana'da 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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