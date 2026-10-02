Adana'daki hal kompleksinde çıkan yangın 22 depoda hasara yol açtı ve söndürüldü

Adana'daki hal kompleksinde çıkan yangın 22 depoda hasara yol açtı ve söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan ve 22 depoda hasara yol açan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürürken, zarar gören depolar dronla görüntülendi.
Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin müdahalesiyle hal kompleksindeki 22 depoda hasara yol açan yangın söndürüldü.
Yangında zarar gören depolar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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