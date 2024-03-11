Adana\'daki tarihi Kız Lisesi\'nde "Anı Müzesi" açıldı

TDV Kenya'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı ve Kur'an-ı Kerim Dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri hazırlayan TDV yetkilileri, ayrıca su kuyusu açma faaliyetleri ve iftar etkinlikleri düzenliyor. Dağıtımın ardından Müslüman Kenyalılara Kur'an-ı Kerim hediye eden heyet, başkentteki yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.