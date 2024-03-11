Adana\'daki tarihi Kız Lisesi\'nde "Anı Müzesi" açıldı

Adana Valiliğince ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı.
Valilik ile Adana Kız Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan müzede, binanın lise olarak eğitim verdiği dönemde kullanılan araç gereçler ile o döneme ait fotoğraflar yer aldı.
Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, açılış programında, anıları yaşatarak geçmişle gelecek arasında köprü kurmak istediklerini söyledi.
Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Yakıcı ve davetliler, sergilenen eserleri inceledi.
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri hazırlayan TDV yetkilileri, ayrıca su kuyusu açma faaliyetleri ve iftar etkinlikleri düzenliyor. Dağıtımın ardından Müslüman Kenyalılara Kur'an-ı Kerim hediye eden heyet, başkentteki yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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