Adana Feke'de iki mahallede çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor
Adana'nın Feke ilçesinde Bozat ile Mansurlu mahallelerinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
ADANA'nın Feke ilçesindeki 2 farklı bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, yangınların söndürülmesi için çalışma yapıyor.
İlçedeki 2 farklı bölgede, Bozat ile Mansurlu mahallelerinde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı. İhbar üzerine bölgelere Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangınların kontrol altına alınması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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