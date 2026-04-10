Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, 10 Nisan'ın yalnızca bir yıl dönümü değil, milletin huzur ve güvenliği için verilen büyük mücadelenin, fedakarlığın ve adanmışlığın simgesi olduğunu söyledi.

Teşkilatlarının bugün sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda adaletin, merhametin ve milletle kurulan güçlü bağın temsilcisi olduğunu belirten Arıkan, "Türk polisi her şartta görevini yerine getiren, milletin duasını arkasına alan büyük bir ailedir." dedi.

Arıkan, görevlerini yerine getirirken yalnızca kanunların gereğini değil, vicdanlarının sesini de rehber edindiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından çeşitli polis araçlarından oluşan kortej Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

Emniyet Müdürü Arıkan, eşi Sanem Arıkan ve polis üniformalı çocuklarla kortejin geçişini selamladı.

Programlar kapsamında merkez Çukurova ilçesindeki Zeynel Abidin Üçgül Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Hatay

Hatay'da etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Masatlı, programda, 4 Ekim 2011'de Elazığ'da intikal eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Murat Bulkan'ın kızı polis memuru Edanur Bulkan Eroğlu ile bir araya geldi.

Sohbet ettiği Eroğlu'na Türk bayrağı veren Vali Masatlı, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Osmaniye

Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Valilik Kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ve emniyet personelinin katıldığı törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında Sarıbuva, beraberindeki personelle Garizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Etkinlikler, Osmaniye, Güvenlik, Güncel, Polis, Hatay, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:15:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.