Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan özel gereksinimli çocuklarla buluştu

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Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Dünya Engeliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Arıkan, özel gereksinimli şehit çocukları ile ailelerini makamında ağırladı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Arıkan, Ordu'da 2001'de şehit olan Adem Savaş'ın üniversiteye başlayan bedensel engelli oğlu Alperen'i tebrik etti.

Ailelerle sohbet eden Arıkan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.