Adana İmamoğlu'nda sağanak sonrası ev ve iş yerlerindeki sular tahliye ediliyor

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, evleri ve iş yerlerini de su bastı. Trafikte ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı. Yağışların etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU(Adana),