Adana Karaisalı'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Karakılıç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karakılıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana Karaisalı'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?