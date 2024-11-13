Adana Kebap Eğitimine Kadınlar Katıldı - Son Dakika
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Adana Kebap Eğitimine Kadınlar Katıldı

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Adana'da 13 kadın, Adana Kebap yapımını öğrenip sertifika aldı. Eğitimler devam edecek.

13.11.2024 16:16
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Adana Kebap'a kadın eli değiyor

ADANA - Adana'da 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi'ne katılan 13'ü kadın, 50 kursiyer, kebap yapmanın inceliklerini ustalarından öğrenip sertifikalarını aldı.

Adana Ticaret Odası, Adana Kebap'ının gelecek kuşaklara aslına uygun lezzetiyle taşınabilmesi için 15'inci kez 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi' düzenledi. ATOSEV tesislerinde iki gün süren uygulamalı eğitimde 13'ü kadın 50 kursiyer, Adana Kebabı yapımını ustalarından öğrendi. Farklı meslek grubundan kursiyerler, ilk olarak etten kıyma yapımını ardından kıymanın şişe geçirilmesini ve mangalda pişirilmesini detaylı öğrendi. Eğitim veren ustaları dikkatle dinleyen kursiyerler, pratikte yaptı. 2 gün süren eğitimin ardından bugün 50 kursiyere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

"Güzel bir eğitimdi"

Sertifika alan kursiyerlerden Müzeyyen Çıkman, coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yapılış sürecini merak ettiği için eğitimlere katıldığını anlatarak, "Adana kebabını, zırh çekmeyi, şişe dizmeyi ve tablacı salatası yapmayı çok güzel şekilde öğrendik. Güzel bir eğitimdi. Çok memnun kaldık" diye konuştu.

"Kebapçı açmayı düşünüyorum"

Kebapçı açmak için kursa katıldığını anlatan Sevim Bilir, "Bu kurs çok güzel oldu. Kebabı zaten seviyordum ama burada püf noktalarını öğrendim. Kebapçı açmayı da zaten düşünüyorum. Kendimde aşçılık yapıyorum. Bu sertifikadan sonra kebapçı açacağım. Adana Kebap'a da kadın eli değecek" dedi.

Kaynak: İHA

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