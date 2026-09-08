Adana Kozan'da 2 mahallede orman yangını yerleşim yerlerini boşalttı, yollar kapandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da 2 mahallede orman yangını yerleşim yerlerini boşalttı, yollar kapandı

Adana Kozan\'da 2 mahallede orman yangını yerleşim yerlerini boşalttı, yollar kapandı
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde sabah saatlerinde çıkan iki ayrı orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltılırken, jandarma ekipleri bölgeye giden yolları trafiğe kapattı; ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada sabahın erken saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye giden yolları trafiğe kapattı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'da 2 mahallede orman yangını yerleşim yerlerini boşalttı, yollar kapandı - Son Dakika

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