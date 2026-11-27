Adana'nın Kozan ilçesinde 9 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezinde bulunan Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda, öğle saatlerinde bazı öğrenciler getirdikleri yemekleri yedikten sonra kusma ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 9 öğrenci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattı.