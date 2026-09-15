Adana Kozan'da kum yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kum yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Gedikli Mahallesi Kırksu mevkisinde O.K. yönetimindeki kum yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralandığı belirlenen sürücü O.K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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