Adana Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Feke kara yolu Çulluuşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücü A.T.'nin (22) kullandığı 33 AAK 538 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.Ö.'nün kullandığı 80 AT 383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü A.T. ile yanındaki H.G. (53) ve İ.G. (57) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,