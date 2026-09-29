Adana Kozan\'da otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk Kelebekli (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, yola savrulan Kelebekli yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk Kelebekli, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kelebekli, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selçuk Kelebekli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Ö. gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma devam ediyor.