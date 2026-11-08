Adana Kozan'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adana Kozan'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

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Adana Kozan\'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde Feke-Kozan kara yolunun Suluhan mevkisinde tır şarampole devrildi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Eker idaresindeki 01 AOM 211 plakalı tır, Feke-Kozan kara yolunun Suluhan mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eker'in cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiGüncelKozanAdanaFekeSon Dakika

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