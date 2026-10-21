Adana Kozan'da su deposuyla damdan düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana Kozan'da su deposuyla damdan düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti

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Adana Kozan\'da su deposuyla damdan düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evin damında su deposu tamir ederken dengesini kaybedip depoyla birlikte aşağı düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki olayın ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı. Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaOtopsiGüncelKozanAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da su deposuyla damdan düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti - Son Dakika
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