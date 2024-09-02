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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yeni Adli Yıl Törenleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de Yeni Adli Yıl Törenleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

02.09.2024 11:49
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Adana'da, Baro Başkanı Semih Gökayaz tarafından kentteki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, baronun yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar katıldı.

Mersin

Mersin'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Baro Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Özdemir, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından avukatlar, Atatürk Anıtı önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Hatay

Hatay'da, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve Baro Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından avukatlar, Atatürk Anıtı önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Osmaniye

Osmaniye'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla valilik kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Baro Başkanı Mehmet Karakoç'un anıta çelenk bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

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