Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kar Yağışı

Adana, Mersin ve Osmaniye\'de Kar Yağışı
05.05.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı etkili oldu, muhtar son 50 yılda bu yoğunlukta kar düşmediğini belirtti.

ADANA, Mersin ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçeleri, yağan karla beyaza büründü.

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsal mahallelerde hava sıcaklığı eksilere düşerken, bazı ilçelerde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezlerinde zaman zaman sağanak etkisini gösterirken, yüksek kesimler ise yağan karla beyaza bürüdü. Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini belirtti. Belediye ekipleri ise yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı. Karın keyfini çıkaran çocuklar ise kar topu oynadı.

'50 YILDIR BU YOĞUNLUKTA KAR YAĞMADI'

Mersin'in Erdemli ilçesi Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, "Daha yüksek zirvelerde kar görmeye alışkınız ancak 1200- 1400 rakım bandına bu mevsimde kar düşmesi imkansızdı. Büyüklerimizin anlatımlarına göre, son 50 yıldır buralara bu yoğunlukta bir kar yağmadı. Yarım asırlık bu doğa olayına ilk kez şahitlik ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:25:23. #7.12#
SON DAKİKA: Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.