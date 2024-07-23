Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akkaya Mahallesi Abdiuşağı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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