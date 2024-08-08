Adana\'nın Pozantı ilçesinde Aşçıbekirli Sağlık Evi açıldı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde yapımı tamamlanan Aşçıbekirli Sağlık Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Pozantı Belediyesi ve Aşçıbekirli mahalle sakini hayırsever Rasim Konuk'un destekleriyle inşa edilen sağlık evinin açılışı için program düzenlendi.

Nimet Konuk ve şehit Erhan Konuk hayratı olarak yapılan sağlık evinde doktor, muayene ve bekleme odaları ve mutfak bölümüyle mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Sağlık evinin açılışı Kaymakam Ekrem Güdek, Belediye Başkanı Ali Avan, şehit Erhan Konuk'un babası Fehmi Konuk ve hayırsever Rasim Konuk'un kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi.

Kaymakam Güdek, sağlık evinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.