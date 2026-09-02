Adana'nın Seyhan ilçesinde eve girmeye çalışan 2 kadın, epilepsi krizi rolüyle yakayı ele verdi; tutuklandılar - Son Dakika
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Adana'nın Seyhan ilçesinde eve girmeye çalışan 2 kadın, epilepsi krizi rolüyle yakayı ele verdi; tutuklandılar

Adana\'nın Seyhan ilçesinde eve girmeye çalışan 2 kadın, epilepsi krizi rolüyle yakayı ele verdi; tutuklandılar
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Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde, Fatma Kılavuz'un evinin kapısını maymuncukla açmaya çalışan Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26), ev sahibinin fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken mahalleli tarafından yakalandı. Yakalanma anında Yeter U. kendini yere atıp çırpınarak epilepsi nöbeti geçirdiğini öne sürdü, arkadaşı Gökçe U. da bu iddiayı destekleyerek ambulans çağrılmasını istedi ancak Kılavuz rol yaptıklarını belirterek o anları cep telefonuyla kaydetti.

ADANA'da, hırsızlık için eve girmeye çalışırken ev sahibi tarafından fark edilince kaçmaya çalışan Gökçe U. (24) ile Yeter U. (26), mahalle tarafından yakalandı. Yeter U. kendisini yere atıp çırpınırken, Gökçe U. ise arkadaşının epilepsi nöbeti geçirdiğini öne sürdü. Cep telefonuyla kayda alınan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz'un evinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden Kılavuz, evinin önüne gelince şüpheliler kaçtı. Mahalleli şüphelileri kovalayıp, yakaladı. Bu sırada Yeter U., kendini yere atıp çırpınmaya başladı. Gökçe U., arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürüp, ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise kadınların rol yaptığını öne sürerek tepki gösterip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kılavuz'un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü.

ÜZERLERİNDE MAYMUNCUK BULUNDU

Şüphelilerin üstünü arayan polis, kapı açmada kullandıkları belirtilen maymuncuk ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Yeter U.'nun 80, Gökçe U.'nun ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Fatma Kılavuz, 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'nın Seyhan ilçesinde eve girmeye çalışan 2 kadın, epilepsi krizi rolüyle yakayı ele verdi; tutuklandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Seyhan ilçesinde eve girmeye çalışan 2 kadın, epilepsi krizi rolüyle yakayı ele verdi; tutuklandılar - Son Dakika
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