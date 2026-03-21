Adana\'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Pozantı, Feke ve Aladağ ilçelerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Öte yandan Aladağ ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
