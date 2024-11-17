Adana Otoyolu\'nda Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

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POZANTI- Adana Otoyolu'nda hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Samsun'dan Adana'ya giden S.S. yönetimindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek 30 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı, otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.