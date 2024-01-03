ADANA polisi, dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont ve ayakkabı hediye etti

ADANA polisi, köy okulunda öğrenim gören dezavantajlı ailelerin 150 çocuğuna mont, ayakkabı ve çorap hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, köy okullarındaki dezavantajlı ailelerin çocuklarına yeni yıl hediyesi olarak mont ve ayakkabı vermek için harekete geçti. Saha çalışması yapan ekipler, Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi'ndeki Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu'nda öğrenim gören 150 çocuğu tespit etti. Ekipler, temin ettikleri mont, bot ve çoraplarla birlikte okula gitti. Çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynayan polisler tek tek sınıfları gezerek kıyafetleri hediye etti. Aldığı hediyeyle mutlu olduğunu ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Burgu, 'Polis ağabey ve ablalar geldiği için çok mutlu oldum. Bize mont ve ayakkabı verdiler. Onları çok seviyorum' diye konuştu. (DHA)