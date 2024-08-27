Adana Saimbeyli\'de Eğitim Seferberliği Projesi Başlatıldı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla "Eğitim Seferberliği" projesi başlatıldı.

Saimbeyli Kaymakamlığınca hayata geçirilen proje kapsamında okulların ihtiyaçları giderilecek, sosyal sorumluluk çalışmaları yapılacak.

Öğrencilere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde resim, müzik ve kitap okuma yarışmaları ile spor müsabakalarının planlanacağı projede, çeşitli eğitimler düzenlenecek.

"Eğitim Seferberliği" projesinde ayrıca velilerle işbirliğini geliştirmek için mahalle toplantıları ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilecek.