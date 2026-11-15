Adana Sarıçam'daki Ferdi Tayfur Müzesi'nde 81'inci doğum günü anması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Sarıçam'daki Ferdi Tayfur Müzesi'nde 81'inci doğum günü anması düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam\'daki Ferdi Tayfur Müzesi\'nde 81\'inci doğum günü anması düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Geçen yıl ocak ayında yaşamını yitiren Ferdi Tayfur, 81'inci doğum gününde Adana Sarıçam'daki Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde anıldı. Etkinlikte sinevizyon gösterimi yapıldı, mehter takımı Tayfur'un şarkılarını seslendirdi ve öğrencilerin portre sergisi açıldı.

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur 81'inci doğum gününde anıldı.

Geçen yıl ocak ayında yaşamını yitiren 15 Kasım 1945 doğumlu ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Tayfur'un doğum günü dolayısıyla Adana'da anma programı düzenlendi.

Sarıçam Belediyesi Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde düzenlenen programda Tayfur'un hayatını konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, programda yaptığı konuşmada, müzenin kapılarını açtıkları günden itibaren Ferdi Tayfur'un hatırasını doğduğu topraklarda hep birlikte yaşattıklarını söyledi.

Uludağ, " Ferdi Tayfur'un hatırasını doğduğu topraklarda yaşatmak liderimizin bizlere verdiği bir görevdi. 'Bir gün gitsem bile hatıran yeter' sözleriyle kendi hatıralarını ölümsüzleştiren, Adana'mızın evladı, milletimizin Ferdi babası, hemşerimiz Ferdi Tayfur'u rahmetle ve özlemle yad ediyorum." diye konuştu.

Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Turanbayburt (Tayfur) da böyle bir sanatçının oğlu olduğu için çok şanslı olduğunu belirterek, "Ayrıca sizin gibi bir aileye de sahip olduğum için de gerçekten çok şanslıyım." dedi.

Ferdi Tayfur'un arkadaşı ve filmlerinin yapımcılığını üstlenen Avşar Film'in sahibi Şükrü Avşar da Tayfur'un eşi ve benzeri bulunmaz bir insan olduğunu dile getirerek, "Çok duygulanıyorum. O artık içimizde, gönlümüzde yaşayacak, tek kelimeyle eşsiz bir insandı." dedi.

Konuşmaların ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı Ferdi Tayfur'un şarkılarını seslendirdiği bir konser verdi.

Gösteri sonrası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Ferdi Tayfur portrelerinden oluşan sergi açıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKültür SanatFerdi TayfurDoğum GünüSarıçamMagazinGüncelKültürAdanaMüzikSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
Kenan Yıldız’dan sevenlerini üzen haber Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:28
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
19:49
Galatasaray’da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
Galatasaray'da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 21:01:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Sarıçam'daki Ferdi Tayfur Müzesi'nde 81'inci doğum günü anması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android