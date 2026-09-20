Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, 35 yaşındaki Erol Coşkun'a ait olduğu belirlendi. Coşkun'un bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi olduğu öne sürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Mahalledeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, arazide yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin Erol Coşkun'a (35) ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre Coşkun, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişiydi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Coşkun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.