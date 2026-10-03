Adana Seyhan'da kapatılmayan çukura düşen elektrikli bisiklette baba ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da kapatılmayan çukura düşen elektrikli bisiklette baba ve kızı yaralandı

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Adana Seyhan\'da kapatılmayan çukura düşen elektrikli bisiklette baba ve kızı yaralandı
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Adana Seyhan'da elektrikli bisikletiyle gezintiye çıkan baba ve 9 yaşındaki kızı, kapatılmayan çukura girince devrilerek yaralandı. Hastanede tedavileri tamamlanan baba, 6 aydır kapatılmayan çukurlar için belediyeden şikayetçi oldu.

ADANA'da kızı Miray'ı (9) yanına alarak gezmeye çıkan Uğur Kaygısız'ın (34) kullandığı elektrikli bisiklet yolda kapatılmayan çukura düşüp, devrildi. Asfalt yola savrulan baba ile kızı yaralandı. Hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilen Kaygısız, belediye yetkililerinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70085 Sokak'ta meydana geldi. Uğur Kaygısız, kızı Miray'ı elektrikli bisikletle gezdirdiği sırada asfalt yolda kapatılmayan çukura düştü. Baba ile kızı devrilen bisikletten yola savruldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur Kaygısız ve kızı, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavilerinin ardından baba ve kızı taburcu edildi. Kaygısız, hastaneden çıktıktan sonra yolun eksiklerini gidermeyen belediye yetkililerinden şikayetçi oldu. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'SAKAT KALIP ÖLEBİLİRDİK'

Yaşadıklarını anlatan Uğur Kaygısız, "Kızımı gezmeye çıkarmıştım. Sokaktan geçtiğim sırada çukuru fark etmedim ve üstünden geçerken elektrikli bisikletimizle düştük. Vücudumuzun çeşitli yerlerinden yaralandık ve hastaneye gittik. Defalarca belediyeye başvurmuştuk. 6 aydan beridir bu çukurların kapatılması için şikayet etmemize rağmen düzeltmiyorlar. Kızımla kazayı ucuz atlattık. Sakat kalabilirdik, ölebilirdik. Mahallelerimizin her tarafı çukur doldu, yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
GüncelSeyhanAdanaKazaSon Dakika

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