Adana Seyhan'da kazada ölen 33 yaşındaki otomobil sürücüsüne cenaze töreni düzenlendi

Adana Seyhan'da kazada ölen 33 yaşındaki otomobil sürücüsüne cenaze töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da 27 Ekim'de Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobilin 33 yaşındaki sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi; törene İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mert Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.
Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Aydın (33) için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.
Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.
Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de Mert Aydın idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. ???????
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