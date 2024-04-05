Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Köşger, yayımladığı mesajında, "Bir asrı aşkın süredir yerli, milli, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile hareket eden dünyanın dört bir tarafında ülkemizin gözü, kulağı ve sesi olan Anadolu Ajansımızın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Vali Köşger, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, başarılı çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Altay ise Konya'nın tüm coğrafyasına hizmet edeceklerini ve problemleri çözeceklerini söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlılarla birlikte yeni bir Yıldırım hikayesi yazacaklarını söyledi. Yeniden seçilen Başkan Yılmaz, Yıldırım için daha fazlasını yapmak için çalışacaklarını belirtti.
Mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, göreve başladı. Karagöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Erbaa'nın bütün mahalleleriyle birlikte Tokat'a ve ülkeye örnek olacaklarını belirtti.
Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, mazbatasını aldıktan sonra görevi devralarak hizmete başladı. Devir teslim töreninde konuşan Kul, Terme için çalışmaya devam edeceklerini ve ilçeyi hak ettiği yere getirmek için gayret göstereceklerini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, görevi devraldı. Önceki başkan Sebahattin Özdemir'in hizmetlerini takdir eden İkiz, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, mazbatasını alarak göreve başladı. Aydoğdu, halka teşekkür ederek birlikte ilçeyi yöneteceklerini belirtti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nde devir teslim törenleri yapıldı. Ortahisar'da AK Partili Ahmet Metin Genç görevi CHP'li Ahmet Kaya'ya devrederken, Büyükşehir Belediyesi'nde ise Murat Zorluoğlu görevi Ahmet Metin Genç'e devretti.
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangınla ilgili gözaltına alınanlarda 8'si tutuklandı, 1 kişi ise serbest kaldı.
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